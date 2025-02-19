Исчезнувшие миллионы долларов: детали нового дела против Ильи Пономарева*

Связанный с террористическими украинскими формированиями иноагент Илья Пономарев*, который признан в нашей стране экстремистом, сегодня обвинен по новой уголовной статье. У ФСБ есть достоверные данные о подготовке им насильственного захвата власти.

Для этого как раз он и взаимодействовал с подконтрольными Киеву боевиками. И собирал миллионы долларов, которые сейчас таинственным образом исчезли. За что Пономарева возненавидели даже бывшие соратники из числа беглой оппозиции, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Девятая по счету и самая тяжкая статья в уголовной биографии беглого экс-депутата Ильи Пономарева — «насильственный захват власти». Высшая мера — пожизненное заключение. А ведь Пономарев уже заочно осужден на десять лет. В судах стеллажи уголовных томов.

Но даже это самое «террористическое сообщество», по сути, созданное Пономаревым, теперь спешит от него откреститься. На запрещенном в России «Съезде народных депутатов»** в повестке только один вопрос. Революция — революцией, а где деньги?

«Общий бюджет — миллион долларов в год», — заявлял Пономарев.

«Я не знаю, где деньги. Зная, сколько проходит съездов, я могу посчитать, сколько это стоит. 250 тысяч — это оценка сверху», — говорит член исполнительного совета съезда Ольга Курносова.

Лишенный статуса председателя «съезда обозленных релокантов» Пономарев уже в США. Там у него, по данным местных журналистов, два особняка стоимостью четыре миллиона долларов.

«Съезд народных депутатов» финансово обескровлен, а все громкие призывы к революции трехлетней давности так и остались только на словах.

2022 год. Польша. Первое заседание так называемого съезда. В зале едва ли не самая агрессивная часть покинувшей родину оппозиции. В воздухе витают исключительно радикальные мысли, для каждой из которых есть своя уголовная статья.

Альтернативные революционеры называют себя «правительством России в изгнании». Принимают собственноручно написанную «конституцию» и открыто призывают к насилию.

«Бутафорская организация, которая под своей крышей собирает таких отщепенцев, негодяев, подонков, террористов и экстремистов. Спецслужбам Америки такие и нужны», — заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Партия оскорбленных и убежденных беглецов словно намеренно соревнуются в радикальности. На распечатанных листках указан адрес организации — «Охотный ряд, дом 1». Таким чернильным аппликациям аплодируют украинцы, поляки, финны. Запад щедро платит за каждое сказанное здесь слово.

«Основной целью псевдодепутатов является международное признание перед политическими кругами стран, входящих в группу Рамштайн — государств, поддерживающих Украину», — заявил оперативный сотрудник ФСБ России.

Но первая скрипка в этом интернациональном оркестре — Илья Пономарев. Его на съезде охраняют вооруженные действующие сотрудники СБУ.

«Это работа, связанная с вооруженными батальонами, которые воюют в составе ВСУ», — заявил Пономарев.

«Чтобы, когда в России начнутся потрясения, эти боевые дружины фактически принимали участие в вооруженных столкновениях на территории Российской Федерации», — рассказал доцент МГУ имени Ломоносова Олег Сорокин.

Пономарев сам примеряет бронежилет — жмет! Но Украина в повестке «Съезда народных депутатов» — самая денежная тема. И вот «сколковский аферист» уже здоровается за руку с лидером «Легиона «Свобода России»***, позывной «Цезарь».

Именно эти террористы взяли на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной. Пономарев, по данным ФСБ, поддерживал вооруженную ячейку.

В Telegram-каналах, которые принадлежат Пономареву, сплошь и рядом один экстремизм. Все эти медиаресурсы заблокированы в России. В подпольных студиях, которые содержал Пономарев, прошли обыски.

Илья Пономарев утверждает, запуск только одного Telegram-канала обошелся ему в миллион долларов. Источник своих доходов он не раскрывает. Видимо, поэтому бывшие соратники обвиняют Пономарева в воровстве. Убеждены: он присвоил себе минимум 80% западных денег, выделенных на эмигрантский съезд, и пропал.

«Он намеренно прервал отношения со съездом, отказываясь от участия в пленарной сессии», — заявил член исполнительного совета съезда Андрей Илларионов****.

Раскол пестрой палитры «псевдодепутатов съезда» вызвал цунами громких скандалов внутри «вымышленного блока». Виной всему иностранная валюта, делиться ей не хочет никто.

«Никогда, ни при каких условиях, они не найдут основания для объединения. Каждый пытается урвать кусок пирога западного финансирования», — заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских.

Илья Пономарев, как и каждый в этом зале, не исключение. Ругать российскую власть они готовы только за американские доллары, которых больше нет. Один из главных идеологов несостоявшейся революции и фигурант девяти уголовных дел забрал их себе, не оставив своим соратникам ни единого цента.

* — признан в России иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов.

** — деятельность организации признана нежелательной в России.

*** — запрещенная в России террористическая организация.

**** — признан в России иноагентом.