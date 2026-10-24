«Тревожные обвинения»: Маркл знала, что ее отца подозревают в сексуальном насилии

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 17 0

Почему Меган перестала общаться с Томасом в 2018 году?

Знала ли Меган Маркл о преступлениях отца

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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Тема:
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл еще в 2018 году знала, что ее отца подозревают в сексуальном насилии

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл еще в 2018 году знала о том, что ее отца Томаса Маркла-старшего обвиняют в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщил The ​​Sun.

«Супруга принца Гарри, Меган<…> сообщила, что еще в 2018 году в лондонскую полицию было направлено письмо, содержащее тревожные обвинения в адрес ее отца», — гласит публикация.

Это может стать ответом на вопрос о том, почему Меган перестала общаться с отцом с 2018 года.

Ранее стало известно, что сводный брат Меган нашел непристойные материалы с несовершеннолетними, разбирая вещи в доме отца на Филиппинах.

«Я глубоко потрясена новостями, которые стали известны за последние сутки, и мои мысли — с детьми, которые могли пострадать», — заявила Меган.

Другая дочь Томаса Маркла заступилась за отца, назвав брата лжецом — она заявила, что его обвинения безосновательны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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