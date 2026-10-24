Бывшая невестка президента США Ванесса Трамп победила рак груди

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 24 0

Заболевание у женщины диагностировали в апреле 2026 года — теперь результаты анализов «чистые».

Что известно о бывшей невестке президента США Ванессе Трамп

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs

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Бывшая жена сына президента США Дональда Трампа, Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп сообщила о том, что победила рак груди. Соответствующее заявление она сделала в подкасте своей дочери Кай Трамп, который та опубликовала в соцсети.

«У меня наконец нет рака», — рассказала она.

Ванессе Трамп 48 лет, она была замужем за сыном президента США Дональдом Трампом-младшим. У них родились пятеро детей.

Рак груди у нее диагностировали в апреле 2026 года, о чем экс-невестка президента публично заявила в мае. Теперь же результаты анализов «чистые», отметила Ванесса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что раком молочной железы чаще всего заболевают в возрасте 64-65 лет. Как пояснил онколог, на риски влияет образ жизни. Повышенная вероятность развития рака груди — у пациенток с избыточным весом, у тех, кто сделал аборт, либо вовсе отказался от беременности и кормления грудью. Также вероятность повышается при позднем климаксе и наличии вредных привычек — курения и алкоголя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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