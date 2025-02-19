В Москве загорелось здание института вычислительной техники С. А. Лебедева

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 50 0

Случился пожар в здании института С. А. Лебедева

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

В Москве на территории Института точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева РАН произошел пожар. Ему присвоен повышенный ранг сложности. На место происшествия летят два вертолета с целью ликвидации возгорания, сообщил источник 5-tv.ru.

На территории института работают оперативные службы. Из-за пожара оказалось затруднено движение автомобилей. Кровля здания обрушилась. Общая площадь возгорания — 1500 квадратных метров. В НИИ хранятся баллоны с гелием. Есть вероятность, что они взорвутся.

«На Варшавском шоссе горит административное здание на 1 500 квадратах. Из него на улицу самостоятельно вышли 30 человек. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали представители МЧС России в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал все, что известно о пожаре в здании Электрозавода в Москве. Более 90 человек были спасены пожарными. Экстренные службы присвоили возгоранию четвертый ранг опасности. Известно, люди оказались отрезаны огнем от выхода. В ходе происшествия ти человека отравились угарном газом и были госпитализированы, их здоровью ничего не угрожает.

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