Мумии мужчины и женщины нашли в квартире в Ленобласти

Мумии мужчины и женщины нашли в квартире одного из жилых домов в Ленинградской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, в этой квартире прорвало трубу. Соседи пытались достучаться до жильцов, но дверь никто не открывал. В результате они вызвали специалистов, которые по приезде вскрыли дверь. В квартире и были обнаружены тела 54-летнего мужчины и 72-летней женщины.

Трупы направлены на судмедэкспертизу. Специалисты установят причины смерти.

В ноябре 2024 года мумию мужчины нашли в жилом доме в Кировской области. Тело было обнаружено благодаря местным жителям. Они подали жалобу на соседей сверху из-за затопленной квартиры. Выяснилось, что причиной стал прорыв трубы этажом выше. В квартире, где произошла авария, и было найдено мумифицированное тело мужчины. Оно висело между двумя шкафами.

Личность уже установлена. Тело принадлежит 50-летнему местному жителю. Причем он был судим в 2017 году по уголовной статье «Присвоение и растрата, совершенное организованной группой и в особо крупном размере».

Ранее 5-tv.ru писал, что трое мужчин погибли в ходе пожара в частном доме в Белгородской области.