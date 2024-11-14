Между шкафами: мумию мужчины нашли в жилом доме в Кировской области

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

В жилом доме в Кировской области нашли мумию мужчины

Мумифицированное тело мужчины нашли в жилом доме в Кировской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тревогу забили соседи.

В жилом доме в Кировской области найдена мумия мужчины. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Тело было обнаружено благодаря местным жителям. Они подали жалобу на соседей сверху из-за затопленной квартиры. Выяснилось, что причиной стал прорыв трубы этажом выше. В квартире, где произошла авария, и было найдено мумифицированное тело мужчины. Оно висело между двумя шкафами.

Личность умершего уже установлена. Им оказался 50-летний местный житель. По данным источника, он был судим в 2017 году по статье «Присвоение и растрата, совершенное организованной группой и в особо крупном размере».

Все обстоятельства произошедшего теперь выясняют правоохранители.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре в Ростовской области. Огонь унес жизни шести человек. Сотрудников МЧС вызвали очевидцы, заметившие открытое пламя. В помещении жили рабочие, которые перед происшествием отмечали день рождения. Пожар удалось ликвидировать 18 спасателям при помощи шести единиц техники.

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