Между шкафами: мумию мужчины нашли в жилом доме в Кировской области

Тревогу забили соседи.

В жилом доме в Кировской области найдена мумия мужчины. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Тело было обнаружено благодаря местным жителям. Они подали жалобу на соседей сверху из-за затопленной квартиры. Выяснилось, что причиной стал прорыв трубы этажом выше. В квартире, где произошла авария, и было найдено мумифицированное тело мужчины. Оно висело между двумя шкафами.

Личность умершего уже установлена. Им оказался 50-летний местный житель. По данным источника, он был судим в 2017 году по статье «Присвоение и растрата, совершенное организованной группой и в особо крупном размере».

Все обстоятельства произошедшего теперь выясняют правоохранители.

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