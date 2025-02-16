В Белгородской области при пожаре в частном доме погибли трое мужчин

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

МЧС: трое мужчин погибли в ходе пожара в частном доме в Белгородской области

В Белгородской области при пожаре в частном доме погибли трое мужчин

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В настоящий момент неизвестно, что стало причиной возгорания.

В городе Шебекино Белгородской области загорелся частный дом. В результате пожара погибли трое мужчин, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.

«Огонь охватил частный жилой дом на улице Карьерная. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. При тушении были обнаружены тела троих мужчин: 55, 53 и 36 лет», — сказано в сообщении.

Возгорание удалось ликвидировать с помощью девяти сотрудников МЧС и трех единиц специальной техники. На данный момент неизвестно, что стало причиной пожара. Обстоятельства уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Чувашии при пожаре в частном доме погибли двое детей. Причина возгорания уточняется. Трагедия случилась в поселке Атрать Алатырского района Чувашской Республики. Пожарные нашли тела маленьких мальчиков, им было два и четыре года.

В ходе пожара также пострадали мужчина и женщина 27 и 36 лет. Их госпитализировали. Огонь распространился на территорию 40 квадратных метров. Для его ликвидации привлекли шесть специалистов и три единицы специальной техники.

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