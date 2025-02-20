Генсек НАТО заявил о своем оптимизме относительно мирного плана Трампа

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 13 0

Тем не менее, он все еще считает Россию главным врагом Североатлантического альянса.

Генсек НАТО заявил о своем оптимизме касательно мирного плана Дональда Трампа

Фото: Reuters/Radovan Stoklasa

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с речью в университете в Братиславе, где заявил, что он крайне оптимистично настроен по поводу мирной инициативы президента США Дональда Трампа касательно конфликта на Украине.

Тем не менее, он также отметил, что первостепенной задачей для сегодняшней Европы является наращивание оборонительной и военной мощностей НАТО, чтобы иметь возможность «защититься от внешних угроз».

Россию же Рютте все еще считает врагом, заявляя о том, что президент Владимир Путин якобы ведет против НАТО гибридную войну, перед которыми они полностью беспомощны. На вопрос о том, почему НАТО скупает вооружение у других стран мира, таких как Израиль и Южная Корея, политик уклончиво ответил, что любит своих союзников сильнее всех остальных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа обсуждает отправку войск на Украину.

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