«Втайне работает над планом»: Европа обсуждает отправку войск на Украину

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 49 0

Associated Press: Европа тайно разрабатывает план отправки войск на Украину

СМИ сообщили о тайном обсуждении в Европе отправки войск на Украину

Фото: 5-tv.ru

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По информации СМИ, представители западных стран встречались по этому поводу с Зеленским.

Группа политических элит из европейских стран, включая Великобританию, Францию и Германию, разрабатывает план отправки войск на Украину. Об этом пишет Associated Press.

«Группа европейских стран, все больше обеспокоенных тем, что приоритеты безопасности США лежат в других областях, втайне работает над планом отправки войск на Украину», — отмечается в публикации.

По информации издания, представители европейских стран обсуждали данный вопрос вместе с президентом* Украины Владимиром Зеленским в декабре 2024 года в резиденции генсека НАТО Марка Рютте.

В основу их плана, как сообщает издание, легло предложение французского лидера Эммануэля Макрона о создании европейских стран, которые будут готовы отправить свои войска на Украину в случае необходимости.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Эстонии Ханно Певкур отмечал, что, несмотря на слухи и ведущиеся дискуссии, европейским союзникам важно понять, как будет выглядеть линия соприкосновения на Украине, прежде чем разрабатывать какие-либо планы. По его словам, все зависит от результатов российско-украинских переговоров.

К слову, ранее британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон обсудили отправку своих войск на Украину. Речь идет о вводе так называемого миротворческого контингента в случае прекращения огня. Детали переговоров политики держат в секрете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны Запада влили в Украину около 267 млрд евро за три года.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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