Посол РФ в Армении Сергей Копыркин попал в ДТП из-за непогоды

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Сейчас жизни дипломата ничего не угрожает.

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин попал в аварию из-за плохой погоды

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Посол России в Армении Сергей Копыркин пострадал во время дорожно-транспортного происшествия. Плохие погодные условия стали причиной аварийной ситуации и повышенной опасности. Об этом стало известно из сообщения посольства.

В дипведомстве уточнили, что дипломат и водитель, сопровождающий его в пути, получили легкие травмы. Их жизни ничего не угрожает.

Также указывается, что им была оперативно оказана медицинская помощь прямо на месте событий. О других пострадавших информации нет.

Посольство РФ в Армении не прокомментировало данную новость.

За день до этого в Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил чиновницу, которая работала в Министерстве сельского хозяйства, и поехал дальше, поскольку не заметил случившегося. Водителя транспортного средства оперативно допросили. Оказалось, что на момент аварии он был трезв.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Нижегородской области. В отношении инцидента проводится следственно-оперативная проверка, специальная группа выясняет обстоятельства случившегося.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.51
-1.92 92.48
-1.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:11
Важно для красоты: как Елена Ксенофонтова сохраняет идеальную фигуру
0:56
В Московском зоопарке хорьки нашли новую забаву и попали на видео
0:40
Николь Кидман стала женщиной года по версии журнала Time
0:24
«Очень коварная»: врач рассказала, чем опасна язва желудка
0:05
В пригороде Тель-Авива неизвестные подорвали три автобуса
23:45
Посол РФ в Армении Сергей Копыркин попал в ДТП из-за непогоды

Сейчас читают

Британская газета опубликовала предсказание Ванги о России на 2025 год
Мантуров назвал условие возвращения иностранных брендов в Россию
Уйдет со сцены? Новый альбом Валерии станет последним в ее карьере
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год