Посол РФ в Армении Сергей Копыркин попал в ДТП из-за непогоды

Посол России в Армении Сергей Копыркин пострадал во время дорожно-транспортного происшествия. Плохие погодные условия стали причиной аварийной ситуации и повышенной опасности. Об этом стало известно из сообщения посольства.

В дипведомстве уточнили, что дипломат и водитель, сопровождающий его в пути, получили легкие травмы. Их жизни ничего не угрожает.

Также указывается, что им была оперативно оказана медицинская помощь прямо на месте событий. О других пострадавших информации нет.

Посольство РФ в Армении не прокомментировало данную новость.

За день до этого в Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил чиновницу, которая работала в Министерстве сельского хозяйства, и поехал дальше, поскольку не заметил случившегося. Водителя транспортного средства оперативно допросили. Оказалось, что на момент аварии он был трезв.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Нижегородской области. В отношении инцидента проводится следственно-оперативная проверка, специальная группа выясняет обстоятельства случившегося.