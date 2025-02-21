Вице-премьер Чернышенко посетил выставку Форума будущих технологий в Москве

Инновационные стартапы и перспективные разработки, которые всего пару лет назад считали фантастикой, — все это представили отечественные компании на Форуме будущих технологий.

Экспозиция посвящена новейшим материалам и передовым достижениям химии. Эти направления станут определяющими в экономике на ближайшие годы.

Особое внимание уделено развитию медицины. Среди экспонатов, например, есть протезы для кровеносных сосудов и суставов. А еще полимеры, близкие по своим свойствам к костной ткани человека.

На соседних стендах — композитные материалы из углеволокна и термопластика. Их применяют в автомобилестроении, при производстве авиации, кораблей и беспилотников.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сегодня Россия обеспечила свой технологический суверенитет. Но для его поддержания необходим ключевой ресурс в лице квалифицированных специалистов. Подготовка и переподготовка кадров — важнейшее направление для инвестиций.

«Важно работать над тем, чтобы стимулировать предприятия вкладываться в науку и вкладываться в подготовку кадров. Через передовые инженерные школы, которые президент поручил расширить, находить интересные тематики, брать из производства преподавателей, которые бы помогали создавать и образовательные модули, и тогда это все будет эффективно работать», — заявил зампреда правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Среди других направлений — активное внедрение ИИ, развитие микроэлектроники и технологий 3D печати. Также на Форуме показали платформу, которая поможет ученым эффективно делиться знаниями и опытом. Там же они смогут публиковать свои научные доклады.