«Преодолеть себя»: Ирина Винер о сходстве спортсменов и путешественников

У олимпийских чемпионов и покорителей Северного полюса есть общие черты.

Ирина Винер — главный тренер сборной России по художественной гимнастике с 2001-го по 2025-й, считает, что и у олимпийских спортсменов, и у путешественников, которые отправляются в экспедиции на Северный полюс, есть общие качества.

Тренер отмечает, что и для тех, и для других важно умение преодолевать не только препятствия, но и самих себя.

«Олимпийский девиз: „Преодолей себя“, и они [люди в экспедициях — прим. ред.] преодолевают себя», — заметила Винер.

К тому же и спортсмены, и те, кто находится на Северном полюсе, отличаются трудолюбием, позволяющим им постоянно совершенствовать себя.

«Работают над собой с утра до ночи, с ночи до утра», — говорит тренер.

Винер признается, что сама бы не смогла отправиться в экспедицию. Ведь кроме общих качеств, есть еще и личные. Например, она очень боится холодной воды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ирина Винер оказалась на подводной лодке. Уникальный опыт тренер получила в музее Владивостока, где у нее была возможность побывать внутри судна.