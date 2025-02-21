«Преодолеть себя»: Ирина Винер о сходстве спортсменов и путешественников

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 278 0

Ирина Винер: спортсмены и путешественники в экспедициях умеют преодолевать себя

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У олимпийских чемпионов и покорителей Северного полюса есть общие черты.

Ирина Винер — главный тренер сборной России по художественной гимнастике с 2001-го по 2025-й, считает, что и у олимпийских спортсменов, и у путешественников, которые отправляются в экспедиции на Северный полюс, есть общие качества.

Тренер отмечает, что и для тех, и для других важно умение преодолевать не только препятствия, но и самих себя.

«Олимпийский девиз: „Преодолей себя“, и они [люди в экспедициях — прим. ред.] преодолевают себя», — заметила Винер.

К тому же и спортсмены, и те, кто находится на Северном полюсе, отличаются трудолюбием, позволяющим им постоянно совершенствовать себя.

«Работают над собой с утра до ночи, с ночи до утра», — говорит тренер.

Винер признается, что сама бы не смогла отправиться в экспедицию. Ведь кроме общих качеств, есть еще и личные. Например, она очень боится холодной воды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ирина Винер оказалась на подводной лодке. Уникальный опыт тренер получила в музее Владивостока, где у нее была возможность побывать внутри судна.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.51
-1.92 92.48
-1.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:25
«СВО продолжается»: в Кремле ответили на вопрос об итогах спецоперации за три года
13:05
Бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка
13:04
«Преодолеть себя»: Ирина Винер о сходстве спортсменов и путешественников
12:55
«Есть установка»: Песков ответил на вопрос о сроках встречи между Путином и Трампом
12:51
Вечный огонь в Александровском саду подготовили ко Дню Защитника Отечества
12:37
«Медицинский кризис»: бывшая девушка Маска попросила его срочно помочь их ребенку

Сейчас читают

«Смотрела в увеличитель»: Ирина Винер о том, как оказалась на подводной лодке
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 2 марта
Все к лучшему: что принесет парад планет 28 февраля 2025 всем знакам зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год