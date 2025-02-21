«Огромное уважение»: Ирина Винер о том, как оказалась на подводной лодке

Тренер по художественной гимнастике призналась, что ей не было страшно на палубе.

Российскому тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер приходилось бывать на подводной лодке во Владивостоке. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Северный полюс».

«Я была во Владивостоке в музее, где были подводные лодки. И я была на этой подводной лодке, смотрела в увеличитель», — поделилась тренер.

Она также отметила, что ей не было страшно находится на палубе подводной лодки. Единственное, что она чувствовала — уважение к тем, кому приходится это делать на постоянной основе.

«У меня было большое уважение к тем людям, которые там работают, которые там служат и которые там находятся. Огромное уважение», — отметила Винер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ирина Винер уходит с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике. Поданное ей заявление об отставке уже удовлетворено Центром спортивной подготовки сборных команд России. Винер выразила благодарность своим коллегам, а также спортсменам и болельщикам, которые сопровождали ее на этом пути.