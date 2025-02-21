«Огромное уважение»: Ирина Винер о том, как оказалась на подводной лодке

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 33 0

Ирина Винер испытывает безмерное уважение к подводникам

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тренер по художественной гимнастике призналась, что ей не было страшно на палубе.

Российскому тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер приходилось бывать на подводной лодке во Владивостоке. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Северный полюс».

«Я была во Владивостоке в музее, где были подводные лодки. И я была на этой подводной лодке, смотрела в увеличитель», — поделилась тренер.

Она также отметила, что ей не было страшно находится на палубе подводной лодки. Единственное, что она чувствовала — уважение к тем, кому приходится это делать на постоянной основе.

«У меня было большое уважение к тем людям, которые там работают, которые там служат и которые там находятся. Огромное уважение», — отметила Винер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ирина Винер уходит с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике. Поданное ей заявление об отставке уже удовлетворено Центром спортивной подготовки сборных команд России. Винер выразила благодарность своим коллегам, а также спортсменам и болельщикам, которые сопровождали ее на этом пути.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.51
-1.92 92.48
-1.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:16
День Захара Серповидца: что нельзя делать 21 февраля
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 2 марта
3:49
«Огромное уважение»: Ирина Винер о том, как оказалась на подводной лодке
3:32
«Присутствие необходимо»: чем для детей Нюши может обернуться жизнь без матери
3:15
«Безопасный счет»: в Екатеринбурге юноша перевел полмиллиона рублей аферистам
2:59
«Потрошат без остатка»: в ЦБ рассказали о новых махинациях мошенников

Сейчас читают

Британская газета опубликовала предсказание Ванги о России на 2025 год
Уйдет со сцены? Новый альбом Валерии станет последним в ее карьере
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год