Вместо кинопремии BAFTA: где будет следующее публичное появление Кейт Миддлтон

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетят Уэльс

Вместо кинопремии BAFTA: где будет следующее публичное появление Кейт Миддлтон

Фото: Zuma/ТАСС

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Это будет второй выход в свет принцессы Уэльской в 2025 году.

Британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон посетят дорогие сердцу места в Уэльсе. Об этом сообщило издание 7Дней.ru со ссылкой на заявление представителя Кенсингтонского дворца.

Супруги отправятся в небольшой город Понтиприт в Уэльсе. Это будет второе публичное появление титулованной пары в этом году. Первое состоялось в конце января в Лондоне. Принц и принцесса посетили поминальную церемонию, посвященную юбилею освобождения Освенцима.

Многие ожидали традиционное появление Кейт на церемонии награждения кинопремией BAFTA. Однако в этом году Миддлтон пропустила данное мероприятие.

Уэльс представители британской короны посетят 26 февраля. Незадолго до национального праздника этого региона Дня святого Дэвида. Место выбрано не случайно. В декабре там было наводнение. Уильям и Кейт пообщаются с местными жителями и посмотрят на то, как проходит восстановление после стихийного бедствия.

К тому же Уэльс — это хорошо знакомая и близкая для супругов часть страны. Там они жили, когда принц еще служил в Королевских военно-воздушных сил. Уильям был пилотом вертолета медицинской авиации. Аэродром его подразделения находится на севере региона.

Из-за особой любви пары к этому месту король Карл III сделал старшего сына и его жену принцем и принцессой Уэльскими.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кейт Миддлтон не позволила детям участвовать в жестоком обряде королевской семьи.

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