«Горжусь безумно»: зрители в восторге от фильма «Красный шелк»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 32 0

Зрители в восторге от вышедшего в прокат фильма «Красный шелк»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Многие сошлись во мнении, что кинолента обязательна к просмотру.

Российские зрители оказались в восторге от вышедшего в прокат фильма «Красный шелк». Делясь с 5-tv.ru впечатлениями от увиденного в кинотеатре, все сошлись во мнении, что кинокартина обязательна к просмотру.

«Я считаю, что это один из лучших фильмов, которые я смотрела в последнее время. Я горжусь безумно российским кинематографом. Это правда уровень абсолютно западный. Я бы еще раз обязательно сходила», — рассказала одна из зрительниц.

Посмотревшие киноленту также сошлись во мнении, что в фильме прекрасно подобран актерский состав, великолепные съемки и шикарная сценография.

«Уровень хороший, сюжет хороший»;

«Как жанр „детектив“ очень интересный фильм, понравился»;

«Я очень люблю исторические фильмы и, честно, этот фильм прекрасен», — сказали они.

Зрители с удовольствием погрузились в эпоху прошлого. Они признались, что интригующий сюжет держал их в напряжении до самого финала, а неожиданная развязка принесла истинное наслаждение.

Главная кинопремьера года — блокбастер «Красный шелк» — вышел на большие экраны 20 февраля. Масштабные съемки проекта проходили в Китае и России. В них приняли участие российские актеры Милош Бикович, Гоша Куценко, Елена Подкаминская, Глеб Калюжный и другие.

Действия кинокартины разворачиваются в 1920-е годы. Советские разведчики сопровождают китайских курьеров в Москву с секретными документами. Затем, по сюжету, в Транссибирском экспрессе происходит убийство. Фильм сочетает в себе захватывающий детективный сюжет, романтическую интригу и динамичные боевые сцены в стиле кинокартин Гая Ричи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гоша Куценко рассказал о съемках «Красного шелка».

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