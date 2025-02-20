«Меня щадили, им досталось»: Гоша Куценко рассказал о съемках «Красного шелка»

Актер признался, что от него требовали меньше, чем от более молодых коллег.

Актер Гоша Куценко, сыгравший главную роль в вышедшем в прокат 20 февраля детективе «Красный шелк», был слишком оберегаем съемочной командой, в отличие от дебютировавшей в этом проекте актрисы Чжэн Ханьи. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере картины в московском кинотеатре «Октябрь».

«Меня щадили, меня берегли, а вот их по полной… Им досталось по полной», — посочувствовал коллегам Куценко, поделившись, что за 35 лет он впервые потратил столько сил на площадке.

Среди трудностей, с которым сталкивался молодой состав, оказалось все: начиная от сорокаградусных морозов и жарких павильонов, заканчивая трюками и драками.

«Если им говорили, что нужно упасть, они падали. Нужно прыгнуть со скалы — они прыгали», — с гордостью за дебютантов отметил Гоша Куценко.

Исполнитель роли Федора Корнилова пообещал, что результат столь кропотливой работы не разочарует зрителей. К просмотру он пригласил и тех, кто интересуется историей, и тех, кому нравятся сцены боев, и тех, кому небезразлична красота природы как Китая, так и России, потому что фильм объединил в себе пейзажи из обеих стран, а также соединил сразу несколько жанров кино воедино.

«Он обо всем: о времени, об эпохе», — анонсировал сюжет Гоша Куценко, назвав «Красный шелк» апмскпрс большого кино, которого давно не было в отечественном кинематографе.

Ранее 5-tv.ru писал, как на Елену Подкаминскую повлияли съемки в Китае для «Красного шелка».