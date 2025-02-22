«Займется делом»: Путин предсказал будущее Илона Маска

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Владимир Путин: после реформ в США Илон Маск займется наукой

Путин сделал предположение о будущем Маска

Фото: Jose Luis Magana/ТАСС

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По словам российского лидера, реформа в США не предел для бизнесмена.

Американский бизнесмен Илон Маск займется наукой после того, как только закончит проводить реформы в США. Тогда Россия сможет сотрудничать с ним и добиваться новых высот, сказал президент Владимир Путин во время своего визита на Форум будущих технологий.

«Он закончит реформировать административные органы в штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте… Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать», — предположил российский лидер.

В настоящий момент Илон Маск стоит во главе департамента эффективности государственного управления США (DOGE). Основные цели организации — реструктуризация федеральных агентств и ликвидация ненужных расходов, которые расточают государственный бюджет.

Зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс продемонстрировал Путину мягкую биосовместимую матрицу — разработку, направленную на минимизацию травм головного мозга во время открытых операций по удалению опухолей. Зауэрс заявил, что это — российский ответ Илону Маску, который анонсировал работу над мозговым имплантом.

В России также идет работа над созданием устройств накопления энергии. Они могут сыграть значимую роль в развитии Арктики, ведь обеспечат импортозамещение и импортоопережение в приоритетных отраслях экономики. Сферы их применения — специальная робототехника, космические системы, автономные стационарные объекты, тяжелая и водолазная техника.

Устройства накопления энергии — «второй ответ» Илону Маску, отметил Зауэрс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывшая девушка Маска попросила его срочно помочь их ребенку.

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«Займется делом»: Путин предсказал будущее Илона Маска

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