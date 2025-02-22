«Займется делом»: Путин предсказал будущее Илона Маска

Владимир Путин: после реформ в США Илон Маск займется наукой
Фото: Jose Luis Magana/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По словам российского лидера, реформа в США не предел для бизнесмена.
Американский бизнесмен Илон Маск займется наукой после того, как только закончит проводить реформы в США. Тогда Россия сможет сотрудничать с ним и добиваться новых высот, сказал президент Владимир Путин во время своего визита на Форум будущих технологий.
«Он закончит реформировать административные органы в штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте… Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать», — предположил российский лидер.
В настоящий момент Илон Маск стоит во главе департамента эффективности государственного управления США (DOGE). Основные цели организации — реструктуризация федеральных агентств и ликвидация ненужных расходов, которые расточают государственный бюджет.
Зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс продемонстрировал Путину мягкую биосовместимую матрицу — разработку, направленную на минимизацию травм головного мозга во время открытых операций по удалению опухолей. Зауэрс заявил, что это — российский ответ Илону Маску, который анонсировал работу над мозговым имплантом.
В России также идет работа над созданием устройств накопления энергии. Они могут сыграть значимую роль в развитии Арктики, ведь обеспечат импортозамещение и импортоопережение в приоритетных отраслях экономики. Сферы их применения — специальная робототехника, космические системы, автономные стационарные объекты, тяжелая и водолазная техника.
Устройства накопления энергии — «второй ответ» Илону Маску, отметил Зауэрс.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывшая девушка Маска попросила его срочно помочь их ребенку.
Читайте также
79%
-0.34 92.02
-0.46
Нашли ошибку?