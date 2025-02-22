Пенсионерка погибла при пожаре в Набережных Челнах

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

МЧС: пенсионерка в Татарстане погибла в пожаре из-за неосторожного курении

Пенсионерка погибла при пожаре в Набережных Челнах

Фото: Telegram/ГУ МЧС России по Республике Татарстан/mchstatarstan

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Сын пожилой женщины госпитализирован с отравлением продуктами горения.

При пожаре в трехкомнатной квартире на пятом этаже жилого дома в Набережных Челнах погибла пенсионерка, ее сын госпитализирован, сообщила пресс-служба регионального управление МЧС.

Вспыхнула деревянная мебель и вещи жильцов квартиры. Пожарные смогли эвакуировать 63-летнюю женщину и ее сына возрастом 37 лет. Вскоре после этого сотрудники скорой помощи констатировали смерть пенсионерки.

Сына погибшей отвезли в больницу. Предварительный диагноз — отравление продуктами горения. Пресс служба МЧС предполагает, что возгорание случилось из-за неосторожного курения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что под Тюменью страшный пожар уничтожил подворье в Тюменской области. Сначала загорелась хозяйственная постройка. Пламя быстро перекинулось на частный дом. Жильцы успели выбежать на улицу и не пострадали, но их имущество сгорело дотла. Пожар запросто мог уничтожить целый поселок, если успел бы разгореться на соседних подворьях.

Пожарные не допустили распространения огня. Причины возгорания в настоящий момент неизвестны, их уточняют.

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