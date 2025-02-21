Под Тюменью страшный пожар уничтожил подворье

Мощный пожар едва не уничтожил целый поселок в Тюменской области. Первой загорелась хозпостройка, но вскоре огонь перекинулся на частный дом. Жильцы успели выбежать на улицу и не пострадали. А вот само строение выгорело практически полностью.

Пламя могло перекинуться на соседние подворья, но пожарные не допустили этого. Причины происшествия сейчас выясняют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар на складе вторсырья в Жуковском районе Калужской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Ведомство подчеркнуло, что ликвидация возгорания осложнялась пожарной нагрузкой. В настоящий момент информации о жертвах или пострадавших нет. Возгорание началось в деревне Окороково. На открытой площади воспламенилось вторсырье. Изначально огонь поразил территорию в 500 квадратных метров, однако площадь пожара быстро увеличилась вдвое.