Под Тюменью страшный пожар уничтожил подворье

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Огонь успел повредить частный дом и постройку.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Мощный пожар едва не уничтожил целый поселок в Тюменской области. Первой загорелась хозпостройка, но вскоре огонь перекинулся на частный дом. Жильцы успели выбежать на улицу и не пострадали. А вот само строение выгорело практически полностью.

Пламя могло перекинуться на соседние подворья, но пожарные не допустили этого. Причины происшествия сейчас выясняют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар на складе вторсырья в Жуковском районе Калужской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Ведомство подчеркнуло, что ликвидация возгорания осложнялась пожарной нагрузкой. В настоящий момент информации о жертвах или пострадавших нет. Возгорание началось в деревне Окороково. На открытой площади воспламенилось вторсырье. Изначально огонь поразил территорию в 500 квадратных метров, однако площадь пожара быстро увеличилась вдвое. 

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