Разница — 22 года: бывший футболист «Зенита» Малафеев женился на 24-летней гимнастке

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Экс-футболист Вячеслав Малафеев женился на Ангелине Шкатовой

Экс-футболист Вячеслав Малафеев женился на 24-летней гимнастке Ангелине Шкатовой

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новая избранница спортсмена всего на два года старше его дочери Ксении.

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу 45-летний Вячеслав Малафеев женился в третий раз. Радостной новостью спортсмен поделился в своем Telegram-канале.

Супругой Малафеева стала заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике Ангелина Шкатова. О том, что спортсмены состоят в отношениях, стало известно в декабре минувшего года. Разница в возрасте между ними — 22 года. Новая избранница экс-футболиста всего на два года старше его дочери Ксении.

Первая жена Вячеслава Малафеева — продюсер Марина Безбородова. Неизвестно, почему супруги решили расстаться. Однако брак с диджеем Екатериной Комяковой распался из-за многочисленных проблем и бесконечных ссор, рассказывал футболист.

Для Ангелины Шкатовой брак с бывшим вратарем «Зенита» является первым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Малафеева раскрыла правду о мачехе. Девушка много лет не общается с бывшей супругой отца Екатериной и отмечает, что это идет ей на пользу.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:18
Новый раунд: Трамп анонсировал очередные переговоры между США и Россией по Украине
2:59
За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 75 боеприпасов
2:45
«Это стресс»: Никас Сафронов рассказал о своем путешествии на Северный полюс
2:28
Разница — 22 года: бывший футболист «Зенита» Малафеев женился на 24-летней гимнастке
2:10
Пенсионерка погибла при пожаре в Набережных Челнах
1:53
Полиция Берлина задержала подозреваемого в нападении у мемориала Холокоста

Сейчас читают

«Суета — при ловле блох»: Путин призвал не спешить меняться технологиями с США
Мужчина получил тяжелое ранение у мемориала жертвам Холокоста в Берлине
«Медицинский кризис»: бывшая девушка Маска попросила его срочно помочь их ребенку
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год