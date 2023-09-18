Не верю этому человеку: дочь Малафеева раскрыла правду о мачехе

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Алексей Панков
Алексей Панков 6 0

Дочь Малафеева уже давно не общается со своей мачехой

Не верю этому человеку: дочь Малафеева раскрыла правду о мачехе

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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За что девушка так невзлюбила бывшую жену известного футболиста?

Дочь Вячеслава Малафеева Ксения заявила, что уже долгое время не общается со своей мачехой Екатериной. Такое признание девушка опубликовала в личном блоге.

Она отметила, что благодарна бывшей супруге отца за некоторую помощь. Однако Ксения сомневается, что та оказывала ее не из корыстных побуждений. Также блогер добавила, что прекрасно себя чувствует без общения с женщиной.

«Очень много вопросов на эту тему. С мачехой не общаюсь достаточно давно. Все общение, которое было, он было просто никакое. Я просто не верю этому человеку, не понимаю ее поступков. У меня нет желания с ней общаться», — отметила 19-летняя Ксения.

Вячеслав Малафеев после развода хочет найти любовь в соцсетях

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вячеслав Малафеев официально развелся со своей женой. По этому случаю бывшие возлюбленные закатили вечеринку на тропическом курорте, на которой произнесли теплые слова и спел популярные песни.

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