Ничья: сборная России упустила победу над Нигерией, ведя со счетом 3:1

Сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче по футболу

Сборная России сыграла вничью с Нигерией — 3:3 — в товарищеском матче на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Российские футболисты имели преимущество в два мяча, но не смогли удержать его до финального свистка.

Первой забила нигерийская команда: на 10-й минуте отличился Келечи Ихеаначо. На 30-й минуте Лечи Садулаев сравнял счет, а затем Матвей Кисляк вывел россиян вперед. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу сборной России.

Во втором тайме Алексей Миранчук на 54-й минуте забил третий мяч российской команды. Нигерийцы ответили двумя голами: на 78-й минуте Питер Эдокполор сократил отставание, а на четвертой добавленной минуте Акор Адамс установил окончательный счет.

Это была вторая встреча сборных России и Нигерии. Первый матч прошел 6 июня 2025 года на московском стадионе «Лужники» и также завершился без победителя — 1:1.

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