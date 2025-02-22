Глухонемой водитель Maybach попал в крупное ДТП на северо-западе Москвы

Есть пострадавшие.

В Москве на Тимирязевской улице глухонемой водитель Maybach попал в серьезную аварию. В ходе столкновения двух автомобилей пострадали люди, сообщил источник 5-tv.ru.

Он также рассказал, что вторым участником ДТП был автомобиль Mitsubishi. Отмечается, что участники аварии глухонемые. На месте происшествия работают сотрудники ЦОДД. В ходе столкновения автомобили получили критические повреждения.

В настоящий момент неизвестно, что послужило причиной для столкновения. Городские службы занимаются выяснением обстоятельств. Движение по улице Тимирязевской частично перекрыто. Пострадавшие устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Дубне электричка протаранила легковой автомобиль. Страшная авария случилась на первом километре Нового шоссе. Электропоезд врезался в машину на железнодорожном переезде в Подмосковье. Мужчина, находящийся за рулем автомобиля, погиб. Известно, что он пересекал железнодорожные пути на запрещающий знак светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.