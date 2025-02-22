«Воспитала не одно поколение гимнасток»: Алина Кабаева поздравила Татьяну Сергаеву

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43 0

Кабаева поздравила Сергаеву с назначением на пост главного тренера сборной РФ

«Воспитала не одно поколение гимнасток»: Алина Кабаева поздравила Татьяну Сергаеву

Фото: Telegram/Художественная гимнастика/Небесная грация/Sky Grace/skygraceacademy

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Татьяна Сергаева была назначена на пост главного тренера сборной России.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева поздравила мастера спорта СССР Татьяну Сергаеву с назначением на пост главного тренера сборной России. Ее пожелания коллеге были опубликованы в Telegram-канале академии «Небесная грация».

«Поздравляю Татьяну Владиславовну с назначением на пост главного тренера сборной России. Татьяна Сергаева является тренером с колоссальным опытом, воспитавшим не одно поколение сильнейших гимнасток», — приводит ресурс слова спортсменки.

Кабаева также пожелала Сергаевой удачи, сил и успехов на новой должности.

На пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике сегодня была назначена Татьяна Сергаева. Об этом объявил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров на награждении во время Чемпионата страны.

Татьяна Владиславовна Сергаева — заслуженный тренер России, мастер спорта по художественной гимнастике СССР. Ранее работала старшим тренером российской сборной по групповым упражнениям. Награждена орденом Дружбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что воспитанница «Небесной грации» Мария Борисова стала чемпионкой РФ по художественной гимнастике.

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