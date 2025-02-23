Появился новый вид мошенничества с выплатами бойцам СВО

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

ТАСС: аферисты обещают военнослужащим быстрые деньги после перехода по ссылке

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с выплатами бойцам СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Лучше не скачивать файлы из неизвестных рассылок.

Злоумышленники продолжают пользоваться ситуацией и отправляют оповещения о получении одномоментной денежной выплаты тем, кто участвовал в специоперации на Украине в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом стало известно информагентству ТАСС, которое ссылается на источник из силовых ведомств России.

Собеседник издательства рассказал, что чаще всего такие сообщения поступают на электронные почты ветеранов СВО, а также действующим бойцам. В материале говорится, что для получения денежных средств необходимо отправить заявление в ту воинскую часть, с которой заключался контракт.

Жителям страны дали рекомендации не реагировать на подобные ложные письма, а также не скачивать файлы, прикрепленные к ним, не отрывать указанные мошенниками ссылки. Иначе злоумышленники завладеют персональными данными пользователя и смогут дистанционно управлять его гаджетом.

Недавно также поступала информацию о том, что аферисты начали отправлять фейковые СМС с тем, что вернут полный функционал карт Visa и Mastercard на территории РФ, о чем предупредили в Роскачество. Они направляют граждан осуществить «валидацию», перейдя по ссылке, которая в действительности оказывается фишинговой страницей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Екатеринбурге юноша перевел полмиллиона рублей мошенникам.

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