«Обе руки искусаны»: ребенок напал на свою мать в Санкт-Петербурге

Пострадавшей была оказана своевременная медицинская помощь.

В Санкт-Петербурге дочь нанесла серьезные травмы собственной матери. Девочка искусала родительнице обе руки. Об инциденте проинформировал источник 5-tv.ru.

Уточняется, что причин, которые послужили катализатором странного поведения ребенка, в настоящий момент не выявлено. Однако в результате множественных опасных ран 38-летняя женщина посчитала нужным обратиться за помощью в медицинское учреждение.

Возраст нападавшей неизвестен, как и ее психическое состояние.

«У нее было сильно разбито лицо, обе руки искусаны. Сказала, что это все сделала ее дочь», — поделился собеседник.

Также известно, что женщине оперативно провели необходимые процедуры по улучшению здоровья, но в больнице решили не оставлять.

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