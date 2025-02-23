«Обе руки искусаны»: ребенок напал на свою мать в Санкт-Петербурге

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Школьница напала на родительницу и сильно избила ее в культурной столице РФ

Дочь избила и покусала мать в Санкт-Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Пострадавшей была оказана своевременная медицинская помощь.

В Санкт-Петербурге дочь нанесла серьезные травмы собственной матери. Девочка искусала родительнице обе руки. Об инциденте проинформировал источник 5-tv.ru.

Уточняется, что причин, которые послужили катализатором странного поведения ребенка, в настоящий момент не выявлено. Однако в результате множественных опасных ран 38-летняя женщина посчитала нужным обратиться за помощью в медицинское учреждение.

Возраст нападавшей неизвестен, как и ее психическое состояние.

«У нее было сильно разбито лицо, обе руки искусаны. Сказала, что это все сделала ее дочь», — поделился собеседник.

Также известно, что женщине оперативно провели необходимые процедуры по улучшению здоровья, но в больнице решили не оставлять.

До этого в Красноярске подросток родила младенца и выбросила его в мусорный бак. Следственное управление Следственного комитета России (СУ СК) по краю возбудило уголовное дело.

Раннее 5-tv.ru писал о том, что в Республике Бурятия задержали готовившего нападение на школу девятиклассника. У него была найдена схема здания с местами возможных поджогов и рецепт опасной для жизни смеси.

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