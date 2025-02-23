Подкинули или случайность? Бородиной вернули дорогую бриллиантовую подвеску

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» получила обратно исчезнувшую цепочку с бриллиантом

Ксении Бородиной вернули дорогостоящее украшение

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Звезда даже обращалась в полицию, чтобы найти утерянное украшение.

В конце января на одной из фотосессий у телеведущей Ксении Бородиной пропала подвеска с бриллиантом. Недавно ее вернули звезде. Подробностями случившегося она решила поделиться с подписчиками в личном блоге в соцсетях.

Звезда предпринимала самостоятельные попытки найти утерянную вещь, однако поиски ни к чему ее не привели. В итоге Бородина подала заявление в правоохранительные органы. Знаменитость заявила, что «была подключена полиция и даже детекторы».

«Уже даже всякие народные поверья пробовали, все облазили, везде искали, в сумке, в машине… нигде нет. Я расстроенная ужасно», — поясняла Ксения в своем Telegram-канале до обнаружения драгоценности.

Она выражала благодарность своему жениху брогеру Николаю Сердюкову, который поддерживал возлюбленную и успокаивал ее.

Привлечение уполномоченных сотрудников оказалось безрезультатным. Через пару недель цепочка внезапно обнаружилась. Радостной новостью, которая была принята за чудо, Бородина поделилась в личном блоге.

По ее словам, украшение, которое было обернуто салфеткой, случайно заметила уборщица и проинформировала его владелицу. От продолжения расследования пропажи звезда отказалась.

«Я не хочу выяснять, как, что и подкинули ли или случайность, самое главное, что я с большой благодарностью ко всем, кто помог в этой истории, и в полном счастье, что она нашлась», — написала она.

При этом ведущая реалити-шоу «Дом-2» отметила, что успела сделать запрос о подлинности найденной вещи бренду Cartier. Оказалось, что это действительно то же самое украшение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жених Ксении Бородиной высказался о брачном контракте.

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