ЕС ищет законные способы изъятия $280 миллиардов замороженных российских активов

Европейские чиновники намерены использовать эти деньги для восстановления Украины.

В Евросоюзе (ЕС) продолжаются поиски возможностей для изъятия замороженных активов Центробанка России — изучаются законность меры и вероятные последствия. Речь идет примерно о 280 миллиардах долларов. Эти средства альянс планирует потратить на восстановления Украины. Об успехах на этом поприще пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

«Чиновники ЕС обсуждают, как активы могут быть использованы в качестве залога для запланированной Международной комиссии по претензиям, которая определит компенсацию, причитающуюся Украине. Затем активы могут быть конфискованы, если Москва откажется возмещать ущерб», — сказано в материале.

По данным информаторов агентства, стоимость конфискованных активов будет компенсирована «обязательствами России по возмещению ущерба в рамках потенциального мирного соглашения». Согласно другому обсуждаемому варианту применения замороженных средств, Евросоюз обяжет государства-члены конфисковать суверенные активы в качестве компенсации за разрушение энергетической инфраструктуры Украины.

Подчеркивается, что некоторые представители ЕС выступают против этого решения. В их числе Германия и Франция. В качестве аргумента представители стран указывают возможные правовые и экономические последствия. Кроме того, такие действия могут негативно повлиять на международную роль евро. В дипломатической службе альянса и Европейском центральном банке обеспокоены вероятными судебными процессами, так как одного «расчета ущерба» может быть недостаточно.

В статье также приведены данные казначейства США, согласно которым ЕС, страны «Большой семерки» (G7) и Австралия заморозили около 280 миллиардов долларов активов российского Центробанка в форме ценных бумаг и наличных. Санкции, наложенные на граждан РФ заморозили еще около 58 миллиардов.

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