Средства ПВО перехватили девять украинских беспилотников над регионами России
Минобороны: силы ПВО перехватили девять украинских БПЛА над территориями России
Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко
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В течение полутора часов вражеские дроны атаковали Белгородскую, Курскую, Орловскую области и Крым.
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Минобороны России.
Отмечается, что удары, нанесенные киевским режимом, были успешно отражены в течение полутора с небольшим часов — с 20:50 до 22:25 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что шесть беспилотников были перехвачены над территорией Белгородской области, еще по одному беспилотнику российские военные ликвидировали над территориями Республики Крым, Орловской и Курской областей.
Накануне украинские дроны атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в нескольких населенных пунктах после детонации БПЛА были обнаружены повреждения — выбитые стекла, пострадавшие здания и автомобили. Обошлось без ранений среди населения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за атаки дронов на Кубани загорелась электроподстанция.
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