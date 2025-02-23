Средства ПВО перехватили девять украинских беспилотников над регионами России

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 13 0

Минобороны: силы ПВО перехватили девять украинских БПЛА над территориями России

Средства ПВО перехватили девять украинских БПЛА над территориями России

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Курская область

В течение полутора часов вражеские дроны атаковали Белгородскую, Курскую, Орловскую области и Крым.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Минобороны России.

Отмечается, что удары, нанесенные киевским режимом, были успешно отражены в течение полутора с небольшим часов — с 20:50 до 22:25 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что шесть беспилотников были перехвачены над территорией Белгородской области, еще по одному беспилотнику российские военные ликвидировали над территориями Республики Крым, Орловской и Курской областей.

Накануне украинские дроны атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в нескольких населенных пунктах после детонации БПЛА были обнаружены повреждения — выбитые стекла, пострадавшие здания и автомобили. Обошлось без ранений среди населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за атаки дронов на Кубани загорелась электроподстанция.

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