«Встреча будет»: Рябков раскрыл детали следующих переговоров между РФ и США

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 32 0

Рябков: новые переговоры РФ и США пройдут на уровне директоров департаментов МИД

«Встреча будет»: Рябков раскрыл детали следующих переговоров между РФ и США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Второй этап диалога пройдет на следующей неделе в Саудовской Аравии.

Второй раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами пройдет на уровне директоров департаментов МИД. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с 5-tv.ru.

«Первая встреча будет на уровне не замминистров, а директоров департаментов», — сказал он.

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде

Первый раунд переговоров российской и американской делегаций прошел в Эр-Рияде 18 февраля. Россию на этой встрече представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, США — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. По его словам, стороны вели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Отдельные команды переговорщиков двух мировых держав в свое время начнут контакты по украинскому кризису. Две мировые державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Вместе с тем стороны договорились «навсегда решить» проблему работы дипмиссий и восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах между Вашингтоном и Москвой по Украине. Они пройдут 25 февраля в Саудовской Аравии. Вместе с тем Трамп заявил о возможном завершении конфликта на Украине «на этой неделе». Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц намерен круглосуточно работать на выходных, чтобы заключить сделку.

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