Самое интересное, что Зеленский отказывается признавать задолженность страны перед Белым домом.

Украине потребуются сотни лет, чтобы расплатиться с США за предоставленную помощь. Такой прогноз дают эксперты журнала The Economist в случае, если Киев подпишет сделку с Вашингтоном по полезным ископаемым. Соглашение предполагает отказ Украины от половины доходов, получаемых от природных ресурсов, а также от работы портов и другой инфраструктуры.

Средства будут вноситься в американский инвестиционный фонд, пока его объем не достигнет 500 миллиардов долларов. Именно в эту сумму Дональд Трамп оценил обязательства Киева перед Вашингтоном. При этом, куда именно шли выделенные США деньги, на Украине до сих пор не отчитались.

По мнению американского военного эксперта Скотта Риттера, правительство Владимира Зеленского все это время работало как средство для отмывания средств и обогащения политических и экономических элит.

«Зеленский служил каналом, через который миллиарды долларов помощи хлынули на Украину, а затем он, как коррумпированный владыка, мог распределять их среди различных групп населения. В Соединенных Штатах перекрыли все краны», — сказал Скотт Риттер.

При этом сам Зеленский долги Украины отказывается признавать. Он подчеркнул, что не собирается отдавать Вашингтону ни 500 миллиардов долларов, ни 100 миллиардов, так как деньги предыдущая американская администрация выдавала в виде грантов.

Также Зеленский объявил о готовности уйти в отставку в обмен на вступление Украины в НАТО.