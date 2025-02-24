В Якутии мать осудили за жестокое обращение с детьми

В поселке Сангар в Якутии многодетную мать лишили родительских прав и приговорили к полутора годам тюрьмы за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Дознанием установлено, что мать четверых несовершеннолетних детей, находясь в состоянии алкогольного опьянения наносила телесные повреждения своему ребенку, оставляла детей без присмотра и должного питания, приводила домой посторонних, злоупотребляла с ними алкоголем», — говорится в сообщении.

Помимо этого, у младшего ребенка определены признаки врожденной патологии, поскольку женщина курила и употребляла спиртные напитки во время беременности.

В ведомстве отметили, что по факту жестокого обращения с детьми было возбуждено уголовное дело. Мать была лишена родительских правы и приговорена к одному году и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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