Ребенок выпал из окна четвертого этажа на северо-западе Москвы

Малолетний ребенок выпал из окна четвертого этажа жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Уточняется, что четырехлетний мальчик, оставшись ненадолго без присмотра взрослых, подошел к окну, облокотился на москитную сетку и выпал наружу. Инцидент произошел на улице Циолковского.

Ребенок доставлен в медицинское учреждение, о его состоянии не сообщается. Проверку по факту произошедшего проводит Тушинская межрайонная прокуратура.

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

На днях столичная прокуратура сообщила, что в одной из квартир дома на Боровском шоссе обнаружили плачущего трехлетнего ребенка. Правоохранители доставили малыша в специализированное учреждение и предприняли меры по установления местонахождения его матери. Известно, что 36-летняя женщина уже привлекалась к ответственности за ненадлежащие выполнение родительских обязанностей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как уберечь ребенка от падения с высоты.