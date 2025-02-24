Лучший из лучших: Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 13 0

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Лучший из лучших: Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Фото: Nick Wass/ТАСС

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Российский форвард вколотил три шайбы в ворота соперника и принес победу своей команде.

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой по итогам игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в понедельник сообщается на сайте лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз», который завершился со счетом 7:3 (2:1, 3:0, 2:2), Овечкин забросил три шайбы и принес победу своей команде. Для россиянина этот хет-трик стал 32-м в карьере.

«Сегодня мог забить больше, но остановился на трех шайбах», — сказал Овечкин после матча.

Теперь на счету российского форварда 882 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда канадского форварда Уэйна Гретцки, забросившего 894 шайбы, Овечкину осталось 12 раз поразить ворота соперника. В этом сезоне лидер «Кэпиталз» провел в составе команды 41 матч, забросил 29 шайб и отдал 17 результативных передач, всего в его активе 46 очков.

До конца регулярного чемпионата НХЛ осталось 25 матчей. Эксперты прогнозируют, что Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в начале апреля.

По ходу матча 5-tv.ru рассказывал, как Овечкин забросил первую, вторую и третью шайбу в игре.

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