ЕС ввел санкции против гендиректора Национального центра «Россия» Виртуозовой

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Евгения Романова
Евгения Романова 70 0

Очередной пакет ограничительных мер был принят 24 февраля.

ЕС ввел санкции против гендиректора Национального центра «Россия» Виртуозовой

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Европейский союз внес в 16-й пакет санкций против РФ генерального директора Национального центра «Россия» Наталью Виртуозову. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Ограничительные меры введены также и против самого Национального центра. Объясняется решение тем, что в своей деятельности организация поддерживает и проводит политику, якобы подрывающую и угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюз принял 24 февраля, в день третьей годовщины спецоперации РФ на Украине. Это уже 16-й по счету «чемодан» мер. В него внесены 48 физических лиц и 35 организаций. Помимо этого, 13 банкам запретили доступ к системе SWIFT.

Ограничения коснулись на импорт некоторых химических веществ, а также на обслуживание нефтяных и газовых перерабатывающих заводов. Кроме того, в пакет санкций внесли около 73 судов, которые ЕС считает частью российского теневого флота.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и журналистки Юлии Барановской. Кроме того, в новый список также попал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и сенатор, шахматист Сергей Карякин.

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