Сбросивший кошку с площадки «Ласточкиного гнезда» живодер состоит на учете в ПНД

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 24 0

Муся жила здесь почти десять лет.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Житель Санкт-Петербура, скинувший кошку по кличке Муся с площадки «Ласточкиного гнезда» в Крыму, состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, мужчина 16 февраля отправился в Ялту, чтобы полюбоваться красотой местных дворцов и посетить знаменитое «Ласточкино гнездо». Турист ехал автостопом и добирался до места назначения примерно три дня. В результате заселился в гостинице.

Во время посещения «Ласточкиного гнезда» петербуржец увидел местную любимицу Мусю. Кошка там жила уже почти десять лет. Муся встречала посетителей и позволяла фотографироваться с ней. 

В какой-то момент он схватил кошку и выбросил ее с обрыва. После произошедшего злоумышленника доставили в отдел полиции.

«Она начала сопротивляться. Она начала вырываться. Ей, видимо, не понравилось, что я ее на руки взял», — рассказал задержанный.

Как уже писал 5-tv.ru, жестокий поступок одного из посетителей зафиксировала камера наблюдения. Инцидент произошел около 11 часов утра. Незадолго до этого уборщица комплекса видела мужчину, который гладил кошку.

Живодеру грозит ответственность по статье УК РФ о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестный застрелил немецкую овчарку в Ленобласти.

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