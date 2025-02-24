Путин: Россия становится сильнее за счет своего разнообразия

Россия становится сильнее за счет своего разнообразия, особенно когда сталкивается с внешними трудностями. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином.

«Мы, на первый взгляд, очень сложная страна, но на деле, особенно когда Россия сталкивается с какими-то трудностями, тем более внешними трудностями, мы становимся сильнее именно на основе нашего разнообразия», — сказал глава государства.

Путин также поблагодарил Таджуддина за вклад, который он и другие духовные лидеры вносят в межконфессиональное единство народа России.

Президент назвал российских мусульман органичной и естественной частью общества страны. Особо Путин подчеркнул стойкость и мужество мусульман-военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Ранее в феврале президент РФ поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем интронизации, поблагодарив его за все, что он делает не только для православных россиян, но и для России в целом.

Возглавляющий Русскую православную церковь с 2009 года патриарх Кирилл принял поздравления и отметил важную роль главы государства в развитии религиозной жизни страны, а также поблагодарил президента за поддержку социальных и образовательных проектов церкви.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества наградил в Кремле участников спецоперации. Глава государства поздравил бойцов с праздником и отметил, что они стоят на страже России, отважно борются за правду и справедливость, за мир и будущее российского народа.