Путин: Россия становится сильнее за счет своего разнообразия

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Глава государства встретился с главой Центрального духовного управления мусульман РФ Талгатом Таджуддином.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия становится сильнее за счет своего разнообразия, особенно когда сталкивается с внешними трудностями. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином.

«Мы, на первый взгляд, очень сложная страна, но на деле, особенно когда Россия сталкивается с какими-то трудностями, тем более внешними трудностями, мы становимся сильнее именно на основе нашего разнообразия», — сказал глава государства.

Путин также поблагодарил Таджуддина за вклад, который он и другие духовные лидеры вносят в межконфессиональное единство народа России.

Президент назвал российских мусульман органичной и естественной частью общества страны. Особо Путин подчеркнул стойкость и мужество мусульман-военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Ранее в феврале президент РФ поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем интронизации, поблагодарив его за все, что он делает не только для православных россиян, но и для России в целом.

Возглавляющий Русскую православную церковь с 2009 года патриарх Кирилл принял поздравления и отметил важную роль главы государства в развитии религиозной жизни страны, а также поблагодарил президента за поддержку социальных и образовательных проектов церкви.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества наградил в Кремле участников спецоперации. Глава государства поздравил бойцов с праздником и отметил, что они стоят на страже России, отважно борются за правду и справедливость, за мир и будущее российского народа.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:02
Сбросивший кошку с площадки «Ласточкиного гнезда» живодер состоит на учете в ПНД
16:44
Умер заслуженный деятель науки РФ Евгений Морозов
16:26
Путин: Россия становится сильнее за счет своего разнообразия
16:08
Турист попал под снежную лавину в Сочи
15:50
Более 50 человек скончались в Конго от неизвестной болезни
15:32
Киевский шабаш: лидеры ЕС прибыли на саммит в поддержку Украины

Сейчас читают

Демократия по фон дер Ляйен: согласных — под каблук, несогласных — вон
Домашнее насилие с пеленок: что такое детский абьюз и как с ним бороться
Лицо на кону: чем опасны «уколы красоты» с маркетплейсов и самостоятельные инъекции
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год