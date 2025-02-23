Путин вручил «Золотую Звезду» одолевшему боевика ВСУ в ножевом бою штурмовику

Церемония по случаю Дня защитника Отечества проходит в Кремле.

Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России якутскому штурмовику, младшему сержанту Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ). Церемония по случаю Дня защитника Отечества проходит в Кремле.

Григорьев одолел боевика в ножевом бою. В конце схватки противник попросил российского штурмовика оставить его и «дать спокойно уйти». Григорьев выполнил его просьбу. После этого он ликвидировал еще двоих украинских боевиков. Позднее Григорьев рассказал, что боевик ВСУ, которого он отпустил, убил его друга.

Медаль «Золотая Звезда» также получили ефрейтор Марк Белопухов, генерал-майор Андрей Буйлов, подполковники Иван Гудков, Андрей Николюк и Антон Струев, лейтенант Александр Пузанов, младший сержант Владимир Сафронов, майоры Марат Тибилов, Евгений Белецкий и Андрей Филоненко.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля с 2013 года. Решением президента РФ Владимира Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в честь 80-летия Победы.

С 23 Февраля россиян уже поздравлял президент России Владимир Путин. В частности, глава государства обратился к нашим дорогим ветеранам, личному составу и гражданскому персоналу Вооруженных сил РФ. Путин напомнил, что сегодняшний праздник олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к армии и флоту, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием — страна гордится своими героями.

Особые слова поздравления Путин оставил для российских солдат и офицеров, участников СВО. Они, рискуя своей жизнью и проявляя отвагу, решительно отстаивают Родину, национальные интересы и будущее нашей страны, подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил об отважной борьбе участников СВО за мир и будущее народа России.