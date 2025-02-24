Макрон в Белом доме: как Европа пытается напомнить о себе Вашингтону

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Макрон прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом по Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Henri Szwarc; 5-tv.ru

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На кону роль и влияние Запада. Президент Франции привез в США план по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Французский президент Эммануэль Макрон прибыл в Белый дом. У западного крыльца резиденции лидера Штатов Дональда Трампа его ждали журналисты, но политику было некогда.

У него переговоры, от которых зависит его карьера и во Франции, и в Европе. Макрон вновь примеряет на себя роль «главного европейского миротворца». Он предложит Трампу свой вариант мирного урегулирования конфликта на Украине и попробует объяснить американскому лидеру, что Париж непременно нужно пригласить за стол переговоров между Россией и США.

Чуть позже запланирована совместная пресс-конференция Трампа и Макрона. По словам экспертов, геополитические ставки на этих переговорах рекордно высоки.

Европа своей агрессивной политикой в отношении России сама себя загнала в угол, а теперь посылает делегатов в Вашингтон, чтобы напомнить о себе новой администрации.

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