Выставка «Локомотивы Победы» открылась в Москве

Выставка «Локомотивы Победы. Железные дороги в годы Великой Отечественной войны», посвященная 80-летию Великой Победы, открылась в музее современной истории России. Экспозиция повествует о тех задачах, которые выполняла железная дорога в тяжелое военное время.

«Нам важно было подчеркнуть связь правительства СССР и тех мер, которые принимались для того, чтобы обеспечить победу. А для нашей страны обеспечение передвижения — что в сторону фронта, что в сторону от фронта — было одной из главных составляющих любой военной операции», — отметил историк, научный консультант проекта Алексей Литвин.

Открывает выставку раздел, посвященный эвакуации граждан страны и предприятий. В других залах наглядно разворачивается история грузовых перевозок, участие железной дороги в перегруппировках войск, а также ее восстановление в 1941–1945 годы. Заключительная экспозиция показывает возвращение воинов-победителей на Белорусский вокзал в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве открылась посвященная подвигам СВО выставка.