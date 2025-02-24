Выставка «Локомотивы Победы» открылась в Москве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Экспозиция посвящена участию и роли железных дорог в Великой Отечественной войне.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Выставка «Локомотивы Победы. Железные дороги в годы Великой Отечественной войны», посвященная 80-летию Великой Победы, открылась в музее современной истории России. Экспозиция повествует о тех задачах, которые выполняла железная дорога в тяжелое военное время.

«Нам важно было подчеркнуть связь правительства СССР и тех мер, которые принимались для того, чтобы обеспечить победу. А для нашей страны обеспечение передвижения — что в сторону фронта, что в сторону от фронта — было одной из главных составляющих любой военной операции», — отметил историк, научный консультант проекта Алексей Литвин.

Открывает выставку раздел, посвященный эвакуации граждан страны и предприятий. В других залах наглядно разворачивается история грузовых перевозок, участие железной дороги в перегруппировках войск, а также ее восстановление в 1941–1945 годы. Заключительная экспозиция показывает возвращение воинов-победителей на Белорусский вокзал в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве открылась посвященная подвигам СВО выставка.

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Выставка «Локомотивы Победы» открылась в Москве

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