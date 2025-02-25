Суд рассмотрел дело о геноциде советских граждан нацистами в Мурманской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 29 0

На заседании выступила местная жительница, которая в раннем детстве стала свидетелем зверств немецких оккупантов.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Мурманский областной суд рассмотрел дело о признании геноцидом преступлений немецких нацистов на оккупированных территориях региона в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Видео из зала суда появилось в распоряжении 5-tv.ru.

В ходе заседания были заслушаны свидетельства очевидцев, историков и документалистов. Также в процессе участвовали представители общественной организации «Дети военного Мурмана».

Прокурор озвучил факты преступлений немецких оккупантов, в результате которых было разрушено 250 домов, ранены около 1,1 тысячи и убиты почти 500 мирных граждан. Ущерб, нанесенный Мурманску, оценивается в 415 миллионов рублей по нынешнему курсу.

Также на суде выступила жительница Мурманска Нэлли Бульбаева, которой в период действий немецких нацистов в области было четыре года. Она рассказала, как пряталась со своей бабушкой в подвале во время авианалетов и бомбардировок.

Ранее в феврале Следственный комитет (СК) РФ сообщил об обнаружении на окраине Геническа в Херсонской области останков более 250 человек, замученных и убитых нацистами в годы ВОВ. Выяснилось, что людей расстреляли, а их тела сбросили в противотанковые рвы. Среди жестоко убитых были старики, женщины и дети.

В ходе расследования о геноциде народов СССР в годы ВОВ следователи достоверно установили, что немецкие захватчики в Херсонской области целенаправленно уничтожали советское население.

Доказательством послужили экспертизы и рассказы свидетелей. Также следователи тщательно изучили архивные материалы. 

Ранее в этот день 5-tv.ru сообщал, что в Карачаево-Черкесии начался судебный процесс о признании геноцида советского народа.

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