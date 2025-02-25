Среди европейцев произошел раскол. Сразу после того, как стали известны результаты, президент Вучич заявил, что Сербия по ошибке поддержала антироссийский вариант резолюции. Хотя «за» по-прежнему были большинство стран ЕС, а их представители сегодня же решали дальнейшую судьбу Украины непосредственно в Киеве. О чем договаривались европейские чиновники, расскажет обозреватель «Известий» Павел Матвеев.

Президент Франции перелетел океан и уединился для беседы с Трампом. Позже в Вашингтоне ждут премьера Британии. Над их поездками уже издевается западный интернет. Вот карикатура: из Овального кабинета доносится «следующий». И правда, почти всю встречу с Трампом Макрон молчал и слушал.

«Будет ли сделка по редкоземельным металлам включать гарантии безопасности для Украины?» — спросил журналист.

«Так и будет — Европа позаботится о том, чтобы ничего не случилось. Я не думаю, что это будет большой проблемой», — ответил президент США.

Француз сидел на краешке кресла, кивал и со всем соглашался. Даже с этим.

«Мы пытаемся заключить экономические сделки с Россией. У них есть очень ценные вещи, которые мы могли бы использовать, а у нас есть вещи, которые могли бы использовать они. И было бы очень хорошо, если бы мы могли это сделать», — добавил Трамп.

Перестав кивать, Макрон и сам, видимо под впечатлением от харизмы Трампа, произнес то, о чем до встречи с Трампом не распространялся.

«Что касается замороженных активов России, мы уже использовали их для погашения кредитов, согласованных на саммите „семерки“. Но вы можете забрать доходы от активов, а сами активы не можете, потому что это противоречит международному праву», — сказал Макрон.

В общем, прошли те века, когда европейские тяжеловесы диктовали миру, как ему жить. Даже в Старом свете на авансцену выходят другие. Венгры, например.

«После выборов в США решено, что Украина не станет членом НАТО. Вопрос статуса этой страны и территории, которая у нее останется, будут решать не только и, возможно, не в первую очередь европейцы. Но членство Украины в ЕС — исключительно европейский вопрос. Украина не может стать членом ЕС без согласия венгров. И сейчас для этого сегодня нет никаких условий», — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Даже по сегодняшним встречам понятно, что Запада в едином понимании больше нет. В то время как Макрон отправляется на поклон к Трампу, Орбан комментирует это из Будапешта. И даже эстонка Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности, встречается в Брюсселе с дипломатами Евросоюза.

«Какие реальные гарантии безопасности ЕС может предоставить Украине?» — спросили журналисты.

«Самая надежная и самая дешевая гарантия безопасности — членство в НАТО. Если же оно больше не обсуждается, то мы все соглашаемся с тем, что путь Украины в НАТО… Что же это за слово… Необратимо, да, спасибо», — сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Выступала глава евродипломатии с милым жовто-блакитным цветочком на лацкане. Но в Киев тем не менее не поехала. А ведь там в это время высаживался десант, который еще пару лет в Европе посчитали бы звёздным: главы стран Балтии, премьер Испании, глава Еврокомиссии. Она красиво говорила, кстати.

«На протяжении трех лет Россия стремится погрузить Украину во тьму. 38:56. Мы будем усиливать карательные санкции против России до тех пор, пока она не продемонстрирует истинную готовность к достижению прочного мирного соглашения», — сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Но квалификации лидеров Европы, кажется, не хватает, чтобы понять: старые нарративы уже не действуют. После разговора действительно сильных лидеров Путина и Трампа всё меняется. А Европа несется со своими идеями как по бобслейной трассе — все быстрее, но без шансов отскочить левее или правее. Что еще сделать?

Ну давайте объявим новые антироссийские санкции. Забаним всех российских чиновников, которых не успели окучить. И комика Галустяна — ибо комика Зеленского показалось мало. Запретим теневой флот — гражданские суда, которые якобы имеют отношение к властям Москвы.

И — о, ужас — экспорт в Россию игровых консолей. Как же мы теперь без них? Даже Борю Джонсона вытащили из забвения — за эти годы человек, уже один раз сорвавший мирное соглашение, так и не нашел, в отличие от Трампа, времени причесаться. Зато новые идеи излагал с воодушевлением.

«Реальность, которую предлагают США, я не могу принять. Насчет редкоземельных металлов, например. Украинцы не должны направить ни одного цента на аферу, которую предлагают США», — сказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

А мог ли, например, премьер Канады представить, что зачастит на Украину? У него дома, за тысячи километров, в ответ на призыв Трампа сделать страну штатом США, меняют название кофе «американо» на «канадиано». На Украине — американскую пиццу на британскую.

И при этом продолжают объявлять о новых траншах в помощь Киеву. Уже в марте обещают три с половиной миллиарда долларов. Дальше — больше. Помогут деньгами Британия, скандинавы и сочувствующие — Норвегия аж три с половиной миллиарда выделит, даже Испания миллиард где-то нароет. В списке швейцарцы и канадцы. А, скажем, Польша уже не спешит — намекает на закат Европы.

«Не надо забывать, что сильного НАТО не будет без сильной Европы», — сказал президент Польши Анджей Дуда.

Да только где ж ее взять? Для этого нужны сильные политики, а на них в Европе неурожай.