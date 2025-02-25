«Тяжело на сердце»: муж Ирины Пинчук вышел на связь после объявления о разводе

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Арай Чобанян пообещал выйти на связь с поклонниками для обсуждения развода

Арай Чобанян вышел на связь после того, как Ирина Пинчук объявила о разводе

Фото: Instagram*/pinchuk_official

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Недавно его жена решила поставить крест на их отношениях.

Экс-участник шоу «Дом-2» Арай Чобанян пообещал выйти с поклонниками на связь после заявления его жены блогера Ирины Пинчук о разводе. В своем личном блоге он изъявил желание поговорить с людьми «откровенно по душам».

«Тяжело на сердце видеть опубликованное видео Иры», — признался Чобанян.

Мужчина был немногословен, но, очевидно, уходить в тень не собирается. И ему есть что сказать о предстоящем разводе. Недавно на их отношениях поставила крест Пинчук. И при этом отключила в социальных сетях под постом комментарии.

Не исключено, что поводом для разрыва послужило то, что Ирина начала сомневаться в верности мужа. Она узнала об этом после слитых скриншотов из взломанного аккаунта Чобаняна.

Однако в этом вопросе не все приняли сторону девушки. Ее обвинили в том, что она пытается хайпануть на скандале.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ирина Пинчук сделала интимную пластику.

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