Документ не содержит антироссийской риторики.

Новая резолюция по Украине, принятая в Совете безопасности Организации Объединенных Наций, — это отправная точка для дальнейших усилий по урегулированию украинского конфликта. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Резолюцию накануне предложили Соединенные Штаты Америки. Она примечательна тем, что не содержит антироссийской риторики. При этом ранее аналогичный документ представили на Генассамблее ООН. Но там его приняли только с европейскими поправками, традиционно осуждающими Россию. Небензя подчеркнул, что Европа сейчас единственный игрок на международной арене, который желает продолжения конфликта на Украине и сопротивляется любым инициативам по его урегулированию.

«Мы отмечаем конструктивные подвижки в позиции США по украинскому конфликту. Но не будем обольщаться: „партия войны“ в лице киевского режима и его европейских спонсоров отнюдь не сдалась. И сегодняшняя попытка испортить и извратить американский текст это со всей очевидностью показывает. Призываем всех, кто действительно хочет добиться устойчивого мира на Украине, не дать просроченному киевскому князьку и его кукловодам сорвать предпринимаемые Россией и США усилия.» — Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН.

По итогам заседания в Генассамблее ООН приняли две резолюции. Американский вариант поддержали 93 страны, 8 проголосовали против. При этом сами Штаты после европейских поправок к документу от голосования воздержались. За украинскую резолюцию также проголосовали 93 делегации, 18 выступили против.