Путин и Трамп посвятили большую часть разговора украинскому урегулированию

По словам Дмитрия Пескова, российский президент с пониманием отнесся к ряду американских предложений по снижению напряженности.
Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров
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Украинское урегулирование стало основной темой телефонной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа по инициативе президента США. Об этом 10 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«По инициативе президента США Дональда Трампа большая часть телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным была посвящена украинскому урегулированию», — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что во время беседы обсуждались предложения Вашингтона о возможных мерах по снижению напряженности. К некоторым из них Путин отнесся с пониманием.
Днем ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что глава государства подтвердил готовность России к урегулированию конфликта на Украине.
По словам Ушакова, Путин также подробно описал ответные меры Москвы на украинские атаки. Российский лидер заявил, что Киев, по его оценке, стремится к обострению ситуации и затягиванию конфликта.
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