Путин и Трамп посвятили большую часть разговора украинскому урегулированию

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 27 0

По словам Дмитрия Пескова, российский президент с пониманием отнесся к ряду американских предложений по снижению напряженности.

Песков рассказал о разговоре Путина и Трампа об Украине

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Украинское урегулирование стало основной темой телефонной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа по инициативе президента США. Об этом 10 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По инициативе президента США Дональда Трампа большая часть телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным была посвящена украинскому урегулированию», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что во время беседы обсуждались предложения Вашингтона о возможных мерах по снижению напряженности. К некоторым из них Путин отнесся с пониманием.

Днем ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что глава государства подтвердил готовность России к урегулированию конфликта на Украине.

По словам Ушакова, Путин также подробно описал ответные меры Москвы на украинские атаки. Российский лидер заявил, что Киев, по его оценке, стремится к обострению ситуации и затягиванию конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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