Министр культуры Любимова заявила о кадровом голоде в российском искусстве

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 32 0

В стране наблюдается большая нехватка молодых директоров театров.

Министр культуры Любимова заявила о кадровом голоде в российском искусстве

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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В российском искусстве есть кадровый голод, но Министерство культуры РФ делает все, чтобы количество профессионалов в этой сфере росло. Об этом глава ведомства Ольга Любимова рассказала в интервью aif.ru.

Как отметила Любимова, впервые об этом стали говорить еще в 1990-е годы.

«У нас были великие художественные руководители: Галина Волчек, Петр Фоменко, Лев Додин, Олег Табаков. И после такого мастера и художественного руководителя труппа превращается в сирот. То есть был единственный лидер, был Акела, и Акелы не стало. Требуется время, чтобы нашелся человек, которого этот коллектив услышит и примет», — рассказала министр.

В нашей стране особенно наблюдается нехватка молодых директоров театров, но ведомство борется за то, чтобы такие кадры появлялись.

Однако, как отмечает глава Минкультуры, вопросы кадров — одни из самых сложных. Например, бывает так, что у одного руководителя «вырастает корона» со временем или же он постоянно ездит по мероприятиям, перечисляет Любимова. Бывает и так, что человек очень творчески одаренный, но может не справиться с отчетностью. Очень мало профессионалов, которые могут делать и то, и другое, заключила глава ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минкультуры исправят ошибку в имени убийцы Пушкина.

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