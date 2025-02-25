Один в один: как защититься от поддельных квитанций за ЖКУ

В Минстрое выпустили инструкцию по борьбе с мошенниками в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) рассказали россиянам, как не попасться на удочку мошенников с поддельными квитанциями за ЖКУ.

Наиболее популярным приемом злоумышленников являются поддельные квитанции, едва ли отличимые от настоящих на первый взгляд. Тем не менее активация кодов получателем ведет на страницу оплаты по мошенническим реквизитам.

Чтобы сохранить денежные средства, в ведомстве посоветовали обращать внимание на дату получения платежного документа. Реальные бумаги можно получить с 1 по 5 число каждого месяца. При получении квитанции в иные даты необходимо проверить данные через платформу «Госуслуги Дом» или через портал ГИС ЖКХ.

«Иногда жители многоквартирных домов обнаруживают в подъездах и на информационных стендах приглашение вступить в чат дома. При попытке перейти по QR-коду пользователи теряют свой аккаунт в мессенджере, и далее мошенники используют его для обмана других пользователей», — предупредило ведомство в своем Telegram-канале.

Наилучшим противодействием в описанной ситуации эксперты считают обращение к соседям с просьбой поделиться действующей ссылкой на чаты.

Ранее 5-tv.ru писал о количестве кибератак, совершенных на Россию.