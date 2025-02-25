Свиридова выпустила клип на записанный для фильма «Красный шелк» ремейк хита «Будет так»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Новое прочтение композиции 1998 года певица представила в дуэте с финалистом популярных музыкальных шоу Дмитрием Венгеровым.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Вконтакте/НМГ Кинопрокат; 5-tv.ru

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Певица Алена Свиридова выпустила клип на специально созданный для фильма «Красный шелк» ремейк хита «Будет так». Музыкальное видео на популярную песню воссоздает атмосферу 1920-х годов и акцентирует внимание на романтической линии фильма.

Новое прочтение композиции 1998 года заслуженная артистка РФ представила в дуэте с финалистом популярных музыкальных шоу Дмитрием Венгеровым. На платформах трек будет доступен с 27 февраля.

По словам Свиридовой, фильм «Красный шелк» объединил в себе все, что она любит: красивую картинку со множеством локаций, захватывающий сюжет, который держит в напряжении до самого конца, и динамичное музыкальное сопровождение.

«Когда я писала песню „Будет так“, в голове у меня тоже была картинка с героями, погоней, верностью и настоящей любовью. Это очень хорошо резонировало с фильмом. Я очень рада, что на основе фильма получился такой красивый клип, и стилистически мы с Дмитрием Венгеровым совпали с героями картины», — поделилась Свиридова.

Песня «Будет так» звучит на финальных титрах фильма, а ее текст близок к сюжету картины. Голоса Свиридовой и Венгерова в новой аранжировке создают атмосферу накала, опасности, противоречивых отношений между персонажами, которых одолевают чувства любви и ненависти друг к другу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Александр Степанов (ST) выпустил новую песню, посвященную защитникам Отечества.

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