«О победе»: рэпер SТ выпустил песню ко Дню защитника Отечества

Рэпер Александр Степанов (ST) выпустил новую песню, посвященную защитникам Отечества. Об этом стало известно 5-tv.ru. В центре композиции «О победе» — повествование от лица лирического героя, который находится на поле боя, мечтает одержать победу в сражении и вернуться домой к своей возлюбленной, чью фотографию он хранит у сердца.

Фото: Telegram/STOIZSTA/stpoet

Исполнитель воспевает мужество тех, кто сталкивается с различными вызовами и стойко справляется с невзгодами ради благополучия своей страны.

Примечательно, что у Степанова получилось создать трилогию о военной тематике. До этого на свет вышла песня «Дай ему сил», а также «Вера, надежда, любовь». Рэпер подчеркнул, что новый проект посвящен СВО, Великой Отечественной войне и празднованию 80-й годовщины Победы.

По его словам, сюжет навеян теми песнями, которые он слышал в детстве, и из рассказов бабушек и дедушек, прошедших войну.

«В глобальном смысле эта композиция о том, какими качествами должен обладать настоящий защитник Отечества, независимо от того, где находится: на войне ли, в мирной жизни. Быть сильным и непоколебимым перед лицом врага, с честью преодолевать трудности, и одновременно оставаться нежным и заботливым по отношению к дорогим сердцу людям», — отметил он.

Степанов не понаслышке знает, как важна поддержка от близких. Он приезжает с концертами на СВО и подобно лирическому герою хранит при себе фотографию жены о дочери, ни на минуту о них не забывая. Бойцы часто рассказывают исполнителю также о своих семьях и близких людях. Они каждый день идут на риск и ждут весточку из дома.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Кремле раскрыли планы президента России Владимира Путина на День защитника Отечества.