В Москве подвели итоги «Зеленого зачета»
За победу в конкурсе боролись 78 тысяч участников.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Итоги всероссийского конкурса «Зеленый зачет», посвященного экологии, подвели в Москве.
Сегодня в столице прошел второй этап — очный. 64 студента и школьника из разных регионов показали лучший результат из 78 тысяч участников. Именно столько прошли тестирование в первом туре.
Победители смогут рассчитывать на практику в крупных компаниях, а также получат преимущество — дополнительные баллы при поступлении в вузы.
Организаторы отмечают большой интерес у подрастающего поколения.
«Все уже поняли, что с этого направления мы никуда не свернем. Все, что будет создаваться в будущем, любые производственные мощности, они будут создаваться по новым экологическим стандартам. Эта армия профессионалов должна пройти определенное обучение, начиная с молодых лет. Этим мы и занимаемся», — рассказал Дмитрий Кобылкин, председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
В программу вошли вопросы, связанные, в том числе, с актуальной экологической повесткой. Это и обращение с отходами, и переработка вторсырья.
В очном туре участникам предстояло не только успешно справиться с тестированием, но и выполнить ряд олимпиадных задач.
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